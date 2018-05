Él asegura que Luisito Rey mandó a desaparecer a Marcela Basteri, madre de Luis Miguel

García también aseguró que Rey era una persona que dejaba mucho qué desear. "Fuimos muy amigos en una época, luego me hizo dos barbarrajadas y ahí lo corté, era una mala persona, era un perfecto hijo de su pelona, él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo, (hubo) cosas muy sórdidas que quería hacerle (a su esposa), unas barbaridades a Marcela, terribles. Yo le dije 'No, yo no puedo hacer eso'", puntualizó.

Según publicó Quién, García aseguró en entrevista para el programa Todo para la mujer, que fue el propio Durazo quien le confesó que Luisito Rey le había pedido desaparecer a Basteri. "Él (Luisito Rey) se lo pidió a Durazo y Durazo me dijo 'Oye me está pidiendo que haga eso', y luego me lo pidió a mí, pero le dije que eso era una barbaridad. ‘No puedes hacer eso', le dije", aseguró el actor en la entrevista de radio.

