Así es cómo Amelia Hamlin mantiene a Scott Disick muy cerca de su corazón

El Lord ha encontrado a su Lady.

La relación de Amelia Hamlin y Scott Disick sigue siendo fuerte. Tan fuerte, de hecho, que la modelo llegó a Instagram Stories el martes, 10 de agosto, para lucir su último accesorio dedicado a su novio: un collar deslumbrante. La foto de Amelia en las redes sociales muestra la pieza de joyería adornada con el amado apodo de Scott, o como recordarán los espectadores de Keeping Up With The Kardashians, su título elegido, "Lord". Junto a la foto de sus joyas, la modelo de 20 años también escribió la descarada leyenda, "Que el Señor esté conmigo", que también es, por supuesto, una oda a la cuenta de redes sociales de la estrella de reality de 38 años.