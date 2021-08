Khloé Kardashian cuenta cómo sus debilitantes migrañas afectan su tiempo con True

La empresaria y estrella de TV nos cuenta por qué son más unos simples dolores de cabeza.

El 9 de agosto, Khloé Kardashian recurrió a Twitter para desahogarse sobre las migrañas que ha estado sufriendo desde que estaba en sexto grado. "Ojalá la gente entendiera lo debilitantes que pueden ser las migrañas", escribió a más de 29 millones de seguidores. "Me siento tan frustrada cuando la gente me dice que siga adelante y es solo un fuerte dolor de cabeza. ¡¡Si supieran!! Ese sentimiento es tortuoso e indescriptible. No puedo creer que me fui de casa sin mi medicamento para la migraña".