Revelan la causa de muerte de la estrella de Vine Adam Perkins

Las sustancias que se encontraron en su cuerpo fueron fentanilo, un poderoso analgésico opioide, flualprazolam, un tranquilizante, mitraginina, un ingrediente psicoactivo de la sustancia botánica kratom, etanol, alcohol y cocaína, que, de acuerdo con el forense, Adam había tomado poco antes de su muerte.

Tras la noticia de la muerte de la estrella, su hermano gemelo, Patrick Perkins, se dirigió a Instagram para compartir su angustia y escribió, "No puedo ni siquiera expresar con palabras lo que esta pérdida significa para mí. A menudo me preguntan, ‘¿Qué se siente al ser un gemelo?' Y mi respuesta suele ser, '¿Qué se siente al NO ser un gemelo?'"