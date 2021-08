Mira a Kourtney Kardashian casi desnuda junto a Travis Barker

Kourtney Kardashian claramente piensa que su novio Travis Barker es superior.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 42 años, acudió a Instagram el miércoles, 4 de agosto, para compartir un carrusel de fotos, incluida una foto de ella casi desnuda sentada en el baño mientras Travis está detrás de ella. En la foto, Kourtney está usando una bata oscura, aunque "usar" es un término fuerte, ya que un lado se le ha caído del hombro, dejando solo su cabello suelto para cubrir su pecho derecho.