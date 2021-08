Miley Cyrus quiere ayudar a DaBaby luego de sus disculpas por sus comentarios homofóbicos

El rapero originalmente emitió una disculpa pocos días después de su aparición en Rolling Loud.

"Cualquiera que haya sido afectado por el SIDA / VIH tiene derecho a estar molesto, lo que dije fue insensible, aunque no tengo intenciones de ofender a nadie. Así que mis disculpas", tuiteó el 27 de julio. "Pero omunidad LGBT... No me estoy engañando con todos ustedes, ¿verdad? Sus cosas son sus cosas".

Sin embargo, su declaración inicial fue recibida con críticas, lo que provocó la segunda disculpa.

Además, lo sacaron del Lollapalooza y varios otros festivales de música en los que estaba programado para actuar. Junto con Miley, Elton John, Dua Lipa y Madonna hablaron sobre los comentarios ofensivos de DaBaby.

"Estoy sorprendida y horrorizada por los comentarios de DaBaby. Realmente no reconozco a esta como la persona con la que trabajé", escribió Dua Lipa, quien colaboró ​​con DaBaby, en su Instagram Stories. "Sé que mis fans saben dónde está mi corazón y que estoy al 100% con la comunidad LGTBQ. Necesitamos unirnos para luchar contra el estigma y la ignorancia en torno al VIH / SIDA".