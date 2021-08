Christopher Meloni finalmente revela la verdad detrás de su salida de La Ley y el Orden: UVE

"Mi pensamiento fue: en lugar de 22 episodios, tráeme de regreso para nueve episodios, o tráeme de regreso para 18 episodios", le dijo a Men's Health. "Literalmente vinieron a verme un jueves por la noche y me dijeron, 'Este es el trato. Queremos la respuesta para mañana. Es a nuestra manera o no'".

Esto no le sentó bien a Meloni, quien dijo que respondió con un, "No quiero j*der con ustedes. Esto es lo que quiero. Si no pueden hacerlo, está bien. Vamos a resolver mi salida".