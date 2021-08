Selena Gomez habla del chiste “de mal gusto” que hicieron sobre su trasplante de riñón

Instagram

A pesar de las intenciones de The Good Fight, este no es el primer programa que hace referencia al trasplante de riñón de Selena.

En noviembre de 2020, el reboot de Saved by the Bell recibió una reacción negativa por escenas que mostraban a los estudiantes hablando sobre quién donó el riñón al cantante de Rare. Además, había un grafiti de fondo que decía "¿Selena Gomez tiene un riñón?".

Después de ser atacados, Peacock, UTV y los productores ejecutivos del reboot emitieron una disculpa y eliminaron las escenas de la serie.

"Pedimos disculpas", decía una declaración en ese momento. "Nunca fue nuestra intención hablar a la ligera la salud de Selena. Hemos estado en contacto con su equipo y haremos una donación a su organización benéfica, el Fondo Selena Gomez para la Investigación del Lupus en la USC".

Francia Raisa, quien donó uno de sus riñones a Selena, habló sobre el episodio y reveló que varios miembros del elenco y productores se habían acercado a ella en privado para disculparse.

En ese momento, Selena no abordó públicamente la controversia de Saved By the Bell.