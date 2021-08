Los fanáticos de Selena Gomez estallaron por esta nueva broma sobre su trasplante de riñón

Los seguidores de Selena Gomez están cansados de esos viejos chistes.

Los fans de la cantante recientemente acudieron a Twitter para criticar un episodio de The Good Fight, que hacía referencia a la batalla de salud de la ex estrella de Disney. Sin embargo, una fuente cercana al programa le dice a E! News, "Si miras el episodio en su totalidad, la referencia a Gomez es parte de una discusión que los personajes están teniendo sobre temas de los que no está bien burlarse y la idea de la cultura de la cancelación y ser cancelado por contar una broma de mal gusto. La referencia es que su trasplante no es algo sobre lo que puedas bromear".

En la quinta temporada, episodio cuatro, un ejecutivo de streaming de comedia Del (Wayne Brady) le pide a Liz (Audra McDonald) que realice una lectura sensible sobre uno de sus comediantes. Esto conduce a una conversación sobre la comedia y la cultura de la cancelación. Durante una discusión entre Marissa (Sarah Steele), Jay (Nyambi Nyambi) y Jim (Ifádansi Rashad), Jay dice que se siente como si ahora "necesitaras un permiso para contar un chiste". Entonces, Jim imprime algunos permisos de broma. Jay luego se pregunta si hay algún tema que esté fuera de los límites.