Ainara Suárez le da su apoyo a Caeli tras señalar el acoso que sufrió por YosStop

"Siento, así como Ainara, que esto tiene que parar. Yoss, me dañaste, me dañaste mucho. (...) Justicia por Ainara, justicia por Mika, justicia por todas las que hemos pasado y sufrido por culpa de Yoseline, de YosStop. Que se haga justicia de cualquier manera. No permitamos aplaudirle cuando se burla de más gente. Ya basta de verdad", expresó Caeli en su canal de YouTube.

Sus palabras no sólo recibieron el apoyo de Bárbara de Regil, quien también se dijo afectada por la conducta de la influencer, también de la propia Ainara.