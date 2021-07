Paris Hilton niega estar embaraza de su primer bebé

"También me desperté con unos 3.000 mensajes de texto", dijo Paris. "Todos mis iPhones están explotando. Los 5. Todos me desean 'felicitaciones' y 'tan feliz por mí' y sí, he escuchado de personas de las que no he tenido noticias en años. Así que sí, gracias a todos por todos los mensajes".

La ex estrella de reality procedió a bromear diciendo que está embarazada de trillizos y comentó, "Realmente lo aprecio y estoy muy emocionada por la maternidad".

Paris luego se detuvo y continuó, "En realidad, solo bromeo. No estoy embarazada. Todavía no. Estoy esperando hasta después de la boda. Mi vestido se está haciendo ahora mismo. Quiero asegurarme de que se vea hermoso y me quede bien y se ajuste perfectamente. Definitivamente espero esa parte".