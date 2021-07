Lynne Spears dice que Britney y Jamie tienen una relación “reducida a nada más que miedo y odio”

"Me involucré en esta tutela durante lo que llamaré una 'época de crisis' que comenzó a fines de 2018 y continuó en 2019", comenzó Lynne. Ella dice que se involucró porque no creía que la tutela fuera lo mejor para Britney y todavía no lo cree.

Lynne afirma que Jamie tenía "control absoluto" sobre el dinero y las decisiones de atención médica de Britney debido a la tutela, que se estableció en 2008 (Jamie y Lynne se divorciaron en 2002 después de 27 años de matrimonio).