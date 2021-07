El importante reconocimiento real que recibió Lili, la hija del príncipe Harry y Meghan Markle

Shutterstock

Meghan dio a luz a Lili en el Santa Barbara Cottage Hospital en California el 4 de junio. La Duquesa y el Duque de Sussex nombraron a su hija en honor a la reina Isabel II, cuyo apodo es Lilibet, y la difunta princesa Diana.

La semana pasada, Penguin Random House anunció que publicará unas memorias de Harry, quien dio un paso atrás como miembro activo de la familia real con Meghan el año pasado. La compañía dijo que el libro cubrirá su infancia hasta la actualidad, incluida la dedicación al servicio del Duque, su deber militar y su alegría como padre y esposo.

"Escribo esto no como el príncipe como el que nací, sino como el hombre en el que me he convertido", declaró Harry en un comunicado de prensa. "He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que, sin importar de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz".