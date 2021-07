¿Cómo se siente realmente Kim Kardashian sobre Kanye West cantando acerca de su divorcio?

Instagram / Kim Kardashian

E incluso la familia Kardashian-Jenner se lleva bien con la ex de Kim. Khloé Kardashian hizo una sutil muestra de apoyo a Kanye al darle like a una de sus fotos de Instagram con collares de oro donde se leen los nombres de sus cuatro hijos.

El doble toque de Khloé en la cuenta de Insta de Kanye se produce después de que varias fuentes confirmaron que el artista está saliendo con la modelo Irina Shayk. Y aunque algunos esperarían que Kim expresara celos, una fuente dijo que a la magnate de KKW Beauty "no le importa" si Kanye está listo para seguir adelante. Como dijo un informante en julio, "Si no afecta a sus hijos, entonces no le importa si Kanye tiene citas".