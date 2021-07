Así están las cosas entre Kanye West e Irina Shayk luego de la reunión de Kimye

Es cierto que hubo un período de tiempo justo después de que se separaron en el que "no tenían mucho contacto", le dijo a E! News una fuente exclusiva cercana a la estrella de Keeping Up With the Kardashians. Sin embargo, la ex pareja ahora está "hablando y llevándose bien" mientras navegan en su nueva relación como padres compartidos.

La fuente explica, "Kim siempre ha estado abierta a ser padres compartidos y poder hacer cosas en familia. Kanye necesitaba algo de tiempo, pero ahora parece más abierto".