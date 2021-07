Billie Eilish admite que está “avergonzada” por haber usado un insulto racial

Billie Eilish/Instagram

"Hice una entrevista en la que alguien dijo: '¿Qué estás haciendo cuando no estás haciendo música?' Y dije: 'Incluso cuando no estoy haciendo música, estoy haciendo música'. Y, de hecho, Lil Wayne dijo eso en una entrevista y yo lo vi y lo dije también. ¡Y ni siquiera es verdad!"

"Cuando eres un maldito adolescente, realmente no te conoces a ti mismo, así que estás tratando de descifrarte", señaló. "Eso fue lo más difícil para mí: en realidad no sabía cómo me sentía realmente. Así que se me ocurrió esta fachada a la que me apegué".

Apenas el mes pasado, Billie se disculpó después de que un video resurgido aparentemente la mostrara cantando junto a Tyler, the creator el tema Fish, que incluye un insulto anti-asiático. Ella también fue acusada de imitar un acento asiático.

"Los amo, muchachos, y muchos de ustedes me han estado pidiendo que aborde esto", compartió Billie en Instagram Stories en ese momento. "y esto es algo que QUIERO abordar porque me etiquetan como algo que no soy".

"Hay una edición de video a mi alrededor de cuando tenía 13 o 14 años donde articulé una palabra de una canción que en ese momento no sabía que era un término despectivo y que se usaba contra miembros de la comunidad asiática", continuó. "Estoy consternada y avergonzada y quiero vomitar por haber dicho esa palabra".