Todo sobre la salida de Kim Kardashian y Kanye West con sus hijos al museo

La reunión se produce cinco meses después de que Kim y Kanye solicitaron el divorcio. "No fue algo específico lo que sucedió en ninguna de las partes", le dijo Kim a Andy Cohen durante la reunión de Keeping Up With the Kardashians, que se emitió en junio. "Creo que fue solo una diferencia general de opiniones sobre algunas cosas lo que llevó a esta decisión. Y, de ninguna manera, querría que alguien piense que no lo di todo o que realmente no lo intenté. Ya sebas, tenemos cuatro hijos, no hay nada que creo que los padres deseen más que ver, o incluso los niños quieren más que ver a sus padres juntos. Crecí, y lo viví yo misma".