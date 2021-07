Así evolucionó el estilo de las chicas de Sex and the City en la nueva serie

Al igual que ella, todos crecimos y esperamos con ansias las tendencias que marcarán con Sex and the City, And Just Like That?

Aunque todavía falta para su estreno, con las imágenes que hemos obtenido en el set de grabación es suficiente para saber cómo ha evolucionado el estilo de los personajes interpretados por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.