Josh Peck se sincera sobre el caso de intento de peligro infantil de Drake Bell

"Hoy acepto este alegato porque mi conducta fue incorrecta", compartió Drake, de 35 años, durante la audiencia de sentencia del 12 de julio, según NBC News. "Lamento que la víctima haya sido lastimada de alguna manera; obviamente esa no era mi intención. Me he tomado este asunto muy, muy en serio, y nuevamente solo quiero disculparme con ella y con cualquier otra persona que pueda haber sido afectada por mi comportamiento".