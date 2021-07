AJ McLean recuerda un desgarrador encuentro que tuvo con Britney Spears

El artista de I Want It That Way estaba allí porque su esposa le había pedido que comprara unos pastelitos para una fiesta de cumpleaños para una de las amigas de su hija.

"Entré, ella estaba allí, me miró directamente y yo dije, 'Oye, soy AJ'", recordó. "Y ella tenía una especie de cara de cristal. Como si no supiera quién estaba allí. Le tomó un minuto. Y luego se dio cuenta de que era yo, y nos abrazamos y hablamos por un breve momento, pero yo podía ver que no era ella. Como si no estuviera mirando a la persona que conocí hace años y años atrás".