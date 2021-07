La insólita justificación de Naim Darrechi sobre por qué engaña con el condón en sus encuentros sexuales

El tiktoker de 19 años dijo en una transmisión en vivo: "Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años..."

El entrevistador dijo: "¿Pero ellas no te dicen nada?". Respondió el influencer: "Sí, pero les digo que estén tranquilas, que soy estéril. Les digo: Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea, pero yo creo que no llega"