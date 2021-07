Kourtney Kardashian y Travis Barker “han hablado de matrimonio”

Este sexy dúo ya parece estar planeando un futuro juntos.

Kourtney Kardashian y Travis Barker están listos para llevar su romance al siguiente nivel.

Aunque la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el baterista de Blink-182 recientemente pasaron de ser amigos de toda la vida a algo más, una fuente cercana a Kourtney le dice exclusivamente a E! News que la pareja ha tenido serias discusiones sobre su futuro juntos.