El príncipe Harry y Meghan Markle ahora son nominados a los Emmys… ¡Sí, leíste bien!

¿Qué es mejor que un título de Duque y Duquesa? ¡Nominados al Emmy! Bueno, tal vez...

La reunión explosiva de Meghan Markle y el Príncipe Harry con Oprah Winfrey les ha valido una nominación al Emmy 2021 en la categoría de Mejor Serie de No Ficción o Especial con Host. El especial está nominado junto con programas como My Next Guest Needs No Introduction de David Letterman, United Shades of America W. Kamau Bell, VICE y Stanley Tucci: Searching for Italy.