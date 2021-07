Podría haber otra reunión de Friends gracias a los Emmys 2021

¿Podríamos estar más emocionados con esta noticia?

Menos de dos meses después de que el elenco de Friends deleitara a los fanáticos con su reunión de HBO Max, el especial obtuvo una nominación al Emmy como Mejor Especial de Variedades (pregrabado).

Lo que significa que es posible que el elenco se vuelva a reunir... esta vez en el show del 19 de septiembre para recoger su merecido trofeo. Pero hay una fuerte competencia. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y su equipo se enfrentan a las 8:46 de Dave Chappelle, A West Wing Special to Benefit When We All Vote, Bo Burnham: Inside, David Byrne's America Utopia y Hamilton.