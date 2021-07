Bella Hadid confirma su nuevo noviazgo con esta romántica foto

"Me tomé un tiempo para reflexionar y aprender sobre mí de una manera que sería demasiado para explicar en este momento, pero con el tiempo lo expresaré", escribió. "Los recuerdos y la fortuna con los que regresé son pura sabiduría, una relación más cercana conmigo misma y con mi espiritualidad, un sentido de amor propio que siempre me ha faltado, algunos grandes amigos y estos libros que me ayudaron. Me encontré a mí misma, mi fuerza y mi luz otra vez".