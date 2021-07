El sospechoso mensaje que las autoridades mexicanas le enviaron a Rayito, hermano de YosStop

Luego de la detención de YosStop el pasado 29 de junio, Rayito tomó su cuenta de Instagram para expresar su consternación, así como para pedir respeto hacia su madre.

"La verdad es que me he mantenido un poco ausente de las redes sociales. Ya saben por lo que estamos pasando mi familia y yo, Grecia y yo no hemos querido decir nada al respecto, la verdad es que ni siquiera podemos decir nada, saben que todo esto me está afectando mucho sentimentalmente", señaló.