El actor Daniel Mickelson murió a los 23 años y las estrellas lloran su partida

"No había una persona a la que amase más en esta tierra", continuó. "No hay palabras que yo pueda escribir que puedan hacerle justicia. Conocerlo era amarlo. Era el humano con la sonrisa más feliz más brillante que haya existido, y estoy tan feliz de que Dios me haya elegido para ser su hermana por toda su increíble vida".

No se han hecho públicos más detalles sobre la muerte de Daniel en este momento.

Después de leer la publicación de Meredith, muchos amigos y compañeros estrellas enviaron su amor a la familia Mickelson. "Orando por ti", comentaron Jordyn Woods y Patrick Schwarzenegger, mientras que la modelo Amelia Hamlin escribió, "Te amaré por siempre, Daniel".