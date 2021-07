Lo primero que hizo Andrea Meza al regresar a México

La semana pasada, la ingeniera de 27 años contó en sus redes sociales la emoción por volver a su país: "Estoy súper feliz de contarles que estaré con ustedes en México, en mi bienvenida oficial después de ganar Miss Universo, estoy muy emocionada y ya no puedo esperar para poder compartir este triunfo con ustedes".

Sobre el reencuentro con su familia dijo: "Abrazarlos (a su familia), podría llorar, los extraño y no los he visto desde la competencia y mi mamá de hecho no fue, así que no la ha visto por meses, la extraño mucho, pero si hablo con ellos todos los días, nos enviamos mensajes o realizamos llamadas o videollamadas, pero que no es lo mismo, quiero estar con ellos, así que estoy feliz de que tendré tiempo de calidad con ellos y eso me hace muy feliz