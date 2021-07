Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow tuvieron una mini reunión de Friends

NBCU Photo Bank

Lisa, Jen y Courteney aparecieron en el especial de Friends en mayo, junto a David Schwimmer, Matthew Perry y Matt LeBlanc. Más recientemente, se unieron a James Corden para una versión de su segmento "Carpool Karaoke" cantando l'll Be There for You en un carrito de golf.

En el clip, la protagonista de Horrible Bosses compartió que "no esperaban" que el episodio de la reunión "nos golpeara tan fuerte como nos golpeó". David señaló, "Fue realmente significativo y emotivo estar en el set. Y finalmente estar juntos en la misma habitación después de todo este tiempo fue realmente hermoso".