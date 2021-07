Gwen Stefani y Blake Shelton se casaron en una ceremonia íntima

"Así es como comenzó nuestra amistad y nuestro vínculo, ese día", dijo al medio. "Pasó de eso, a ponernos en contacto una vez a la semana a través del correo electrónico, 'Esta mierda me pasó a mí, ¿qué te pasó a ti?' - a tal vez tres veces a la semana, luego todos los días, a 'Oye, aquí está mi número de teléfono si alguna vez quieres enviar un mensaje de texto'. Lo siguiente que sé es que me despierto y ella es todo lo que me importa, y me pregunto si ella siente lo mismo por mí".

No hace falta decir que ella definitivamente siente lo mismo. "Blake es el mejor tipo", le dijo a la revista Stellar en marzo. "Miro hacia atrás en los últimos años y miro fotos de cuando comencé a besar a Blake, y me veo mejor que nunca en mi vida en esas fotos".