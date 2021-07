Angelina Jolie y The Weeknd despiertan rumores de romance

Angelina Jolie y The Weeknd fueron vistos juntos... Mira lo que genera los rumores de romance.

Bueno, este es una pareja que ciertamente no se venía venir.

Angelina Jolie y The Weeknd fueron vistos juntos en el restaurante italiano Giorgio Baldi en Santa Mónica, California, según informó The Sun.

"Según los informes, la pareja pasó horas en el restaurante, antes de irse por separado para evitar levantar sospechas", dijo The Sun.

El dúo podría haberse unido gracias a su amor compartido por Etiopía: Los padres del cantante nacido en Canadá son de Etiopía, mientras que Angelina adoptó a su hija Zahara Marley, de 16 años, en el país del este de África.

Además, The Weeknd recientemente compartió que donará $ 1 millón a Etiopía mientras el país enfrenta tensiones en su región de Tigray, según The New York Times.