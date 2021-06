Kourtney Kardashian y Travis Barker se convierten en vampiros

¡La última selfie de Kourtney Kardashian y Travis Barker es muy buena!

La pareja, que comenzó a salir a finales del año pasado, continúa haciendo que las temperaturas suban con sus tórridas publicaciones en las redes sociales. Y aunque ha habido una ola de calor en Los Ángeles, nada se puede comparar con las nuevas fotos de la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el baterista de Blink-182.

El martes, 29 de junio, Travis usó sus Instagram Stories para compartir una instantánea muy vampírica (¡literalmente!) de él y la fundadora de Poosh. En su selfie, los dos posaron juntos con un filtro de vampiro, que los mostraba luciendo como la criatura mítica, con labios ensangrentados y ojeras oscurecidas.