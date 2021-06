Cara Delevingne recuerda sus fotos con Ashley Benson y un atrevido juguete sexual

"No siento que alguna vez haya dejado una relación tan jod*da que ha sido como, 'No quiero volver a hablar con esa persona nunca más'", dijo. "Simplemente amo a todas las personas con las que estuve y quiero lo mejor para ellos, ¿sabes a qué me refiero? Quiero verlos crecer, verlos felices". Y aunque no entra en detalles sobre su ruptura con Ashley, ella admite que el estrés y tal vez incluso un poco de claustrofobia creado por las primeras etapas de la pandemia pueden haber presentado desafíos, compartiendo, "Fue el momento más difícil".