Shawn Mendes temió “ser el malvado” luego de una pelea con Camila Cabello

Shawn Mendes está aprendiendo a "tratarte mejor".

El cantante reveló que tiene miedo de ser el malo en su relación con Camila Cabello, luego de que la pareja recientemente tuvo una discusión.

Como recordó en el podcast Man Enough, "Le levanté la voz y ella dijo, 'No me gusta cuando alzas la voz. ¿Por qué alzaste la voz?' Y me puse tan a la defensiva".