Channing Tatum comparte la primera foto del rostro de su hija Everly

Recientemente, el actor también anunció la llegada de su libro, The One and Only Sparkella. "Chicos, no sé ustedes, pero las cosas se pusieron un poco raras para mí en cuarentena", explicó sobre su look, en el que tiene alas de hada, corona y peluches de unicornio alrededor. "Me encerré accidentalmente en la habitación de mi hija de 7 años y terminé encontrando a mi niña interior".