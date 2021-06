Jennifer Aniston revela cómo es su relación con Brad Pitt en la actualidad

Y si todavía estás buscando pistas, no busques a Aniston en Raya. "No hay nada anónimo al respecto y yo no haría eso", dijo. "No quiero hacer eso y no necesito hacer eso. Estoy bien. Estoy bien".

Pero si estás interesado en probar suerte con una de las estrellas más queridas de Hollywood, toma notas porque estas son las cualidades que ella busca: amabilidad, diversión, un espíritu generoso y, como habrás adivinado por la estrella de comedia, un sentido de humor.