Britney Spears recibe apoyo de Justin Timberlake, Khloé Kardashian, Mariah Carey y más celebridades

Famosos están expresando su apoyo a Britney después de que compartiera su perspectiva nunca antes escuchada de la tutela sobre ella.

La cantante habló ante la corte el miércoles 23 de junio, cuando le pidió a un juez que pusiera fin a su tutela autodenominada "abusiva". "He estado en estado de shock. Estoy traumatizada", continuó. "No estoy feliz. No puedo dormir...", "Solo quiero que me devuelvan mi vida".