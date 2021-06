Estas insólitas pruebas demuestran que el tiempo no pasa para Shakira

Shakira dijo a la revista: "La gente a mi alrededor siempre intenta recordarme lo que yo significo o he representado a nivel artístico y musical, pero yo me olvido de lo que he conseguido y siempre quiero ir por más. Esa insatisfacción no es del todo negativa, algo bueno tiene. Nunca quiero regresar a lo que ya he hecho, quiero buscar por otro lado".

Agregó: La globalización y la explosión de las redes sociales permitió derribar muchas barreras y prejuicios que existían contra la música latina, cuando los que tenían el poder de tocar esa música para la gente, para los escuchas, eran solo unos cuantos"