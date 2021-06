Blake Lively reaccionó como todos nosotros al ver a los Backstreet Boys y NSYNC bailando juntos

"Es interesante que los cuatro hagamos algo juntos, algo que nunca has visto antes", agregó Joey. "Los fans de BSB son muy leales, así que vamos, 'Lo entendemos, a algunas personas les gustaba una banda u otra en el pasado, pero ahora está bien que les gusten las dos'".

Nick también hizo la broma de que, si estuviéramos a principios de la década de 2000, esto probablemente no sería nada. "¿Hace veinte años? ¡Diablos, no!", bromeó. "Estoy bromeando, porque todavía no entiendo por qué no tuvimos la oportunidad de hacer más cosas juntos, pero nos enteramos de que fueron los mánagers y las cosas que sucedían detrás de escena lo que lo impidió. Mejor tarde que nunca, ¿cierto?"