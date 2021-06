Kourtney Kardashian y Travis Barker se ponen muy picantes en estas sexys fotos

Así suena la dulce música del amor.

¡Kourtney Kardashian no pudo apartar las manos de su novio Travis Barker en una nueva publicación de Instagram que incluso empañó el estudio de grabación!

La estrella de Keeping Up With the Kardashians visitó al baterista de Blink-182 mientras trabajaba el jueves, 17 de junio, pero la sesión de grabación se convirtió rápidamente en una sesión de besos candentes. En las fotos, Kourtney, vestida con una camiseta blanca sin mangas y pantalones cortos de jean recortados, está encima de un Travis sin camisa de espaldas a la cámara, imitando la misma pose que se volvió viral durante su cumpleaños el pasado mes de abril.