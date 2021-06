Kim Kardashian desea haberse casado solo una vez

Mientras que los problemas matrimoniales de Kimye se documentaron en el reality de E!, especialmente en el explosivo final de la serie, Kim todavía tiene una "increíble relación de paternidad compartida" con Kanye. "Lo respeto mucho", afirmó. "Ese fue mi amigo, ante todo, durante mucho tiempo. Así que no puedo ver que eso desaparezca. Siempre seré el mayor fan de Kanye. Él es el padre de mis hijos. Siempre será mi familia".

Kim decidió no abrirse demasiado sobre los detalles de por qué solicitó el divorcio, pero explicó que no se trataba de "una cosa específica", sino de una "diferencia de opinión" en general. "De ninguna manera quisiera que alguien no piense que no lo di todo o no lo intenté", agregó la madre de cuatro hijos