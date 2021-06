Kim Kardashian revela si alguna vez dejará de tomarse fotos sexys

Kim Kardashian puede hacerlo todo.

En este clip de la primera parte de la reunión de Keeping Up With the Kardashians, la personalidad de E! revela si dejará de tener una imagen sexy ahora que está estudiando para ser abogada. Según la magnate de SKIMS, ella consideró atenuar las cosas antes de darse cuenta de que no tenía que hacerlo.

"Pensé en esto", le dice Kim al presentador Andy Cohen. "Y luego pensé, 'Puedes hacerlo todo. Puedes hacer lo que quieras'".