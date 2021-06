Conoce todo sobre las vacaciones familiares de Katy Perry y Orlando Bloom por Italia

Cobra Team / BACKGRID

Perry y Bloom se comprometieron el Día de San Valentín en 2019 y dieron la bienvenida a su primera hija juntos en agosto de 2020. En una entrevista reciente con L'Officiel, la nominada en 13 ocasiones al Grammy habló sobre el amor incondicional que recibe de su hija.

"Como intérprete, siempre he confiado en el amor, la aceptación y la validación del mundo exterior y eso, en última instancia, puede vacilar a veces", dijo. "Cuando tienes un hijo, tienes a alguien que te mira y no sabe nada en tu currículum, no sabe nada de tu cuenta bancaria, no sabe nada, no le importa y simplemente te ama".