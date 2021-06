Michelle Salas regresó México y se reencontró con su madre por este importante motivo

"Creo que existe esa ley en la que ya no se debe divulgar en las redes sociales el mal uso de una persona, en donde estás pasando a agredir su intimidad, su cuerpo. Tratándose de una serie que se está tocando el tema de una persona en vida, porque no estamos hablando de alguien ficticio o una leyenda, entonces considero que no debería ser.

En una entrevista radial con Todo para la mujer, la hija de Sylvia Pasquel confesó que la decisión fue inesperada: "No nos esperábamos algo así y, de repente, estamos hablando y discutiendo este tema aunque no hubiéramos querido, aquí estamos".