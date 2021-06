¿Por qué los novios de Kourtney Kardashian nunca fueron mencionados en KUWTK?

"Ha habido momentos en los que creo que eso fue quizás por lo que estaba pasando, porque también se podría decir que Kourtney y Scott [Disick] al principio, se trataba mucho de ellos, pero tal vez no sucedió tanto en la vida de las otras personas", razona Khloé. "Kim y yo hemos tenido esta conversación muy abiertamente. Es que sentimos que damos mucho y tal vez otros no están cumpliendo con su parte del trato también".

Khloé agrega que no se trata de crear drama si no lo hay. "Si otras personas están pasando por cosas y optan por no compartir, es cuando es injusto", explica Khloé. "Pero si realmente no pasa nada más en la vida de otra persona, ¿qué se supone que deben compartir?"