Así fue como Kendall Jenner y Devin Booker celebraron su primer aniversario de novios

¡Feliz aniversario, Kendall Jenner y Devin Booker!

El sábado, 12 de junio, la estrella de Keeping Up With the Kardashians de 25 años y el jugador de baloncesto de los Phoenix Suns, de 24 años, celebraron un año de noviazgo. Él compartió en su Instagram Stories fotos de un viaje que hicieron a Sedona, Arizona, y un video tomado en un restaurante junto al lago, titulándolos "365 [días]", "52 [semanas]" y "1 [año]". Kendall compartió su última publicación, así como un par de fotos de los dos, incluida una de ellas abrazados.