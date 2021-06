Noel Gallagher de Oasis lanza una durísima descarga contra el príncipe Harry

Noel, quien ha tenido una relación difícil con su hermano menor, su ex compañero de banda Liam Gallagher, reconoció que no conoce a los hermanos reales, pero de todos modos dejó clara su opinión sobre el príncipe menor.

"El príncipe Harry parece un típico copo de nieve woke", insultó, "maldito idiota".

Aparentemente en referencia a las recientes entrevistas de Harry que encabezaron los titulares, en particular su reunión explosiva con Oprah Winfrey, Noel tuvo un consejo no solicitado para el nuevo padre real de dos hijos: "No seas jod*do despreciando a tu familia", dijo Noel, "porque no hay necesidad ".