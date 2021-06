Christian Nodal le pone fecha y sexo a su primer bebé con Belinda

En una reciente entrevista, Christian Nodal aseguró que luego de conocer a Belinda supo que algo especial pasaría entre ellos. Tras comenzar a salir y llegar a la fase de compartir la noticia con su familia, el cantante reconoce que creyeron que estaba loco:

"Ni conocían a Beli ni nada.. yo les dije, 'me quiero casar con Beli'. Me dijeron '¿pero cómo? Explícanos' y todo eso, 'estás loco' y luego ya que les empecé a contar todo lo bonito que me estaba pasando fue así de 'no, pues tienes toda la razón' y después de que la conocieron, quedaron super enamorados de ella".