La forma especial en que honraron al príncipe Felipe en su cumpleaños 100

Sin embargo, como han aprendido los fanáticos de la realeza, Felipe no estaba exactamente emocionado con la idea de llegar a este día. Tras la noticia de su muerte, resurgió un artículo publicado por The Telegraph en 2019, en el que el escritor Gyles Brandreth recordó a Felipe diciéndole que "no tenía ningún deseo" de vivir hasta los 100 años.