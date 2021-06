Frida Sofía acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán

A través de un contundente video en Instagram, la cantante reveló que su intención de llevar a la justicia a su familia. "DENUNCIA. Comunicado oficial de denuncia en contra de ENRIQUE Y ALEJANDRA GUZMÁN", titula el clip.

"Presentar una denuncia es la manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron, y me afectan todos los días de mi vida. Busco justicia no venganza".